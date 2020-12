Michał Szpak wspomina zmarłą mamę. Pokazał poruszające zdjęcie z prywatnego archiwum. "Była piękna"

Michał Szpak nieczęsto publikuje kadry ze swojego prywatnego życia, jednak tym razem postanowił zrobić wyjątek. Artysta podzielił się z fanami archiwalną fotografią z dzieciństwa, na której możemy zobaczyć go wraz z mamą, która zmarła 5 lat temu. Opatrzone serduszkiem i napisem "Memories" (wspomnienia) zdjęcie poruszyło fanów piosenkarza, którzy wyrazili w komentarzach liczne słowa wsparcia. Jak się okazuje, tych dwoje łączyła wyjątkowa relacja.

Michał Szpak wspomina zmarłą mamę. Po pięciu latach od jej śmierci opublikował wspólne zdjęcie

Michał Szpak nigdy nie ukrywał, że rodzinne więzy są dla niego bardzo ważne. Juror "The Voice Of Poland" ma trójkę rodzeństwa - dwie siostry Marlenę i Ewę oraz brata Damiana, a ostatnio artysta podzielił się ze swoimi fanami zdjęciem z górskiej wyprawy z tatą oraz uroczym zdjęciem z babcią. Teraz swoje myśli skierował ku zmarłej mamie, która odeszła w 2015 roku. To jej zadedykował swoją debiutancką płytę "Byle Być Sobą" oraz występ na Eurowizji 2016.

Choć Michała Szpaka i panią Grażynę na co dzień dzieliło wiele kilometrów, mama zawsze była dla niego autorytetem. Jej śmierć okazała się tak silnym ciosem, że artysta na pewien czas postanowił usunąć się z życia publicznego.

To było jak odcięcie pępowiny. Nagle zmieniło się całe moje życie. Przez to, że wiele lat mieszkała za granicą, wydaje mi się, że ona nadal tam jest. Mam wrażenie, że w każdej chwili mogę wsiąść w samolot i ją odwiedzić. Później uświadamiam sobie, że jej po prostu nie ma - mówił dwa lata temu w wywiadzie udzielonym dla Vivy!

Teraz, po pięciu latach od tragicznych wydarzeń, Michał Szpak opublikował zdjęcie, na którym ma zalewie kilka lat i uśmiechnięty macha w stronę aparatu, kiedy na parapecie obok siedzi jego piękna mama.

- Na zawsze w Twoim sercu. Pielęgnuj wspomnienia. Tego nikt Ci nie zabierze - Wzruszające... mama na zawsze pozostanie w Twoim sercu. Pielęgnuj te wspomnienia - Pielęgnuj wspomnienia, one są bardzo ważne... Twoja Mama była piękna....

To część komentarzy poruszonych fanów. Trzeba przyznać, że z fotografii bije niesamowita energia i ciepło, a patrząc na nią z łatwością możemy wyobrazić sobie, jak Michał Szpak i jego mama tańczyli w deszczu ze szczęścia, o czym piosenkarz wspominał w jednym z wywiadów.

