Michał Szpak pokazał zdjęcie z tatą! Razem wypoczywają w górach. "Na szlaku" napisał artysta

Michał Szpak opublikował na Facebooku zdjęcie ze swoim ojcem. Okazuje się, że artysta wybrał się na rodzinny wyjazd w polskie góry. Juror "The Voice of Poland" rzadko pokazuje w sieci fotki z tatą- tym razem jednak zrobił wyjątek! Spójrzcie tylko, jak wypoczywają w górach.

Michał Szpak zawsze podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzica. Artysta ma dwie siostry, Marlenę i Ewę oraz brata Damiana. Niestety, w 2015 roku Michał Szpak i jego bliscy przeżyli prawdziwy dramat- odeszła ukochana mama wokalisty.

Dziś Michał Szpak może liczyć na rodzeństwo i swojego tatą. Ostatnio całą rodziną wybrali się w góry! Podczas relacji na Instagramie artysta pokazał fotkę z młodszą siostrą, a na Facebooku opublikował wyjątkową fotografię z tatą.

Internauci są zachwyceni wspólną fotką Michała Szpaka z tatą.

- Taki podobny syn do Ojca.Lata przelecą i młody Szpak jeszcze bardziej upodobni się do swego taty.Taka kolej rzeczy.

- Czas spędzony wspolnie z tatą, to cenny czas. Jak milo się na Was patrzy.

- Piękne zdjęcie, Twój Ojciec może być dumny ma wspaniałego Syna.♥️😊- komentują fani.