Michał Szpak znów zachwycił swoją stylizacją! Wielki finał 9. edycji programu "The Voice of Poland" już za nami. W sobotę, 1 grudnia, poznaliśmy nazwisko zwycięzcy muzycznego talent-show. Najlepszy okazazał się Marcin Sójka z drużyny Patrycji Markowskiej- podopieczna Michała Szpaka, Natalia Zastępa zajęła wysokie 2. miejsce.

W ostatnim odcinku "The Voice of Poland" nie zabrakło wielkich emocji, wzruszeń i... zaskakujących stylizacji. My zwróciliśmy uwagę na Michała Szpaka, który po raz kolejny przyćmił pozostałe gwiazdy!

Zobaczcie, jak Michał Szpak prezentował się w finale "The Voice of Poland"!

