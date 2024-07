Do kogo należał 2016 rok? Nie mamy wątpliwości, że do Michała Szpaka! Lista sukcesów artysty w mijającym roku jest bardzo długa, więc my powiemy o najważniejszych - sukcesie na Eurowizji (8. miejsce) oraz wygranym koncercie "Złote Opole" na Festiwalu w Opolu. Nie możemy też zapomnieć o sukcesie jego płyty "Byle być sobą". Bardzo miło również wspominamy wizytę artysty w naszej redakcji, podczas której odebrał nagrodę za wygraną w plebiscycie na hit lata. Niewiele gwiazd ma tak wiernych i oddanych fanów, jak on! Teraz Szpak idzie po zwycięstwo w kategorii hit roku oraz artysta roku. Czy mu się uda? Przekonamy się na koniec roku.

Ten rok należał do Michała Szpaka!