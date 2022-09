Michał Szpak tak odważnej stylizacji jeszcze nie miał! Przebił wszystkie pozostałe?

Michał Szpak wystąpił w naprawdę wyjątkowej stylizacji na Top of the Top Sopot Festival 2021! Wokalista był jedną z gwiazd, które zaśpiewały podczas specjalnego koncertu z okazji 20-lecia stacji TVN24. Michał Szpak wykonał wielki hit Grzegorza Ciechowskiego "Nie pytaj o Polskę" i poruszył nie tylko swoim głosem, ale również zaskakującą stylizacją. Zobaczcie zdjęcia Michała Szpaka z Opery Leśnej w Sopocie! Michał Szpak zaskoczył swoją stylizacją w Sopocie Trzeci, ostatni dzień Top of the Top Sopot Festival 2021 już za nami. W czwartek wieczorem na scenie w Operze Leśnej pojawiły się największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Z okazji 20-lecia stacji TVN24 w Sopocie wystąpili m.in. Agnieszka Chylińska, Kayah i Ewa Bem, która po 4 latach przerwy wróciła na scenę i w poruszających słowach zwróciła się do publiczności. Na scenie nie zabrakło również Michała Szpaka, który zachwycił swoim występem i zaskoczył wyjątkową stylizacją. Michał Szpak w Sopocie zaśpiewał "Nie pytaj o Polskę" Grzegorza Ciechowskiego - piosenkę, którą wybrali pracownicy stacji TVN i zadedykowali ją swoim widzom w podziękowaniu za wsparcie. Michał Szpak po emocjonalnym występie zwrócił się do swoich fanów na Instagramie. 🇵🇱 kocham choć milosc ta coraz trudniejsza. #wolnoscfobia To strach przed wolnościa… a Ty czemu się boisz?- czytamy na profilu Michała Szpaka. Michał Szpak w Operze Leśnej pokazał się w ciemnej krótkiej marynarce ze spodniami, biustonoszu i w wysokich szpilkach. W klapie marynarki artysta miał wyszytego białego orła, a na twarzy napisy "wolność fobia". Występ Michała Szpaka i jego wymowny look zachwycił widzów. - Odważny...