Już dziś odbędzie się drugi półfinał Eurowizji, na którym wystąpi Michał Szpak! Reprezentant Polski już od kilku dni jest w Sztokholmie, gdzie jak się okazuje bierze udział nie tylko w próbach przed półfinałem muzycznego konkursu, ale także spotyka się z Polonią tam mieszkającą. Muzyk odwiedził jedną z polskich szkół, gdzie przywitały go prawdziwe tłumy rodaków. Michał Szpak był wyraźnie zaskoczony miłym przyjęciem. Na spotkaniu z artystą nie zabrakło wspólnych zdjęć, rozdawania autografów i występów dzieci, które wykonały utwór Szpaka "Color of Your Life".

Jest mi ogromnie miło, że znaleźliście czas na to żeby się dzisiaj ze mną spotkać. Ja pomimo tak wielu obowiązków nie mógłbym sobie odmówić spotkania z Polonią. Jest mi ogromnie miło, że tutaj jestem i że tak ciepło mnie przyjęliście- mówił Michał Szpak na nagraniu Arkadiusza Gila, wielkiego miłośnika Eurowizji.

Zobacz, jak wyglądało spotkanie Michała Szpaka z fanami w polonijnej szkole!

Michał Szpak na spotkaniu z polskimi fanami.