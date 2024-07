Michał Szpak opublikował na swoim Facebooku wideo, na którym śpiewa piękna balladę "You Raise Me Up" Josha Grobana. Jak mu poszło? Fani artysty są zachwyceni! My również, ponieważ jego wokal naprawdę zwala z nóg.

Michał Szpak śpiewa międzynarodowy hit

Michał Szpak przygotowuje się noworocznego recitalu w Rybniku, który już 22 stycznia. Fragment utworu w jego wykonaniu ma zachęcić do przyjścia na jego koncert. Czujemy, że frekwencja będzie znakomita, bo "You Raise Me Up" w jego wykonaniu jest po prostu doskonałe. Sami posłuchajcie! Wybierzecie się na koncert Michała?

Michał Szpak zachwyca wokalem.

Michał Szpak zagra koncert w Rybniku.