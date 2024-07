Michał Szpak, jak co roku, bierze udział w finale Wielkiej Orkiestrze Światecznej Pomocy. W tym roku dał na charytatywną aucję świetlaną ściankę! Co to takiego? Składa się ją z czterech elementów łączonych ze sobą. W konstrukcje są wkręcane żarówki led - 240 szt. Wielkość 4 płyty 5 metrów szerokości i 2,5 metra wysoka. Michał Szpak miał taką na swoich występach.

Aukcja już ruszyła dla WOŚP.

Szpak dla WOŚP 2017

Ale to nie koniec! Michał Szpak wystąpi też na 25. finale WOŚP w Koninie! Artysta co roku bierze czynny udział w akcji i za to go kochamy!

Michał Szpak jest ulubieńcem publiczności i z pewnością przycyzni się do tego, że o WOŚP w tym roku będzie głośno!

Michał Szpak wystapił na sylwestrze TVP w Zakopanem.

Michał Szpak od lat udziela się charytatwnie.