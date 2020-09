Michał Szpak zachwycony uczestniczką w "The Voice of Poland". Dziewczyna w przeszłości wiele razy słyszała „brzmisz jak chłopak” i chciała przestać śpiewać

11. edycja "The Voice of Poland" już od pierwszych odcinków wzbudza ogromne emocje, a do programu zgłosili się naprawdę utalentowani uczestnicy. Powoli zapełnia się drużyna Tomsona i Barona, a w drugim odcinku to Michała Szpak wyłowił prawdziwą perłę wśród uczestniczek. 19-latka zachwyciła artystę, który w ostatnich sekundach jej występu zdecydował się odwrócić swój fotel i nie krył zaskoczenia, że zobaczył szczupłą kobietę! Po tym wykonaniu był przekonany, że głos należy do mężczyzny...

Michał Szpak podsumowuje występ Kasi Szulc!

Artysta był wyraźnie zaskoczony, kiedy po obróceniu fotela zobaczył szczupłą 19-latkę. Co prawda znalazł w jej wykonaniu kilka niedociągnięć, ale na koniec podsumował:

w tym występie było dużo magii

Nastolatka zdecydowała się podzielić z widzami swoją trudną historią i szczerze wyznała, że śpiew jest dla niej najważniejszy, jednak przez hejt omal nie zrezygnowała ze swojej pasji.

Słyszałam różne komentarze: "Brzmisz jak facet". Sprawiało mi to przykrość. Zamknęłam się w sobie, na swój wokal. Było mi źle z moim głosem i przestałam śpiewać. Teraz jednak już wiem, że mój głos jest wyjątkowy - powiedziała szczerze 19-latka.

Internauci są zachwyceni głosem młodej dziewczyny i są ciekawi jej metamorfozy w programie. W komentarzach pojawiło się mnóstwo ciepłych słów pod jej adresem, co z pewnością ucieszyło nastolatkę, która ma za sobą trudne doświadczenia związane z krytyką jej głosu:

Kasiaaaa😍 Kasia Szulc - niezwykły głos ! Jestem bardzo ciekawa jakie utwory będzie śpiewała w programie. Życzę powodzenia !

Sądzicie, że dziewczyna ma szansę na finał?

Michał Szpak docenił występ uczestniczki.