Czyżby serce Michała Szpaka było już zajęte? Artysta właśnie podzielił się z fanami na Instagramie zdjęciem z piękną blondynką! Dziewczyna siedzi mu na kolanach wtulona w jego ramiona. Wyglądają niczym zakochana para...

Pękność na kolanach piosenkarza to znana tancerka i prezenterka, którą mogliśmy oglądać m.in. na parkiecie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"! Co ich ze sobą łączy?