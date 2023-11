1 z 4

Michał Szpak adoptował psa, Hektora

Michał Szpak zdradził nam, że poznał Hektora po jednym ze swoich koncertów. Do artysty podeszły bowiem wolontariuszki, które poprosiły, aby zrobił sobie zdjęcie z tym sympatycznym psiakiem. W ten sposób chciały zwiększyć szansę pupila na adopcję. Okazuje się, że Hektor niemal od razu skradł serce Michała. Piosenkarz postanowił go przygarnąć! Michał Szpak twierdzi, że to pies stworzony dla niego! Dlaczego? Zobaczcie poniżej!