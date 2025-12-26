Jedną z największych atrakcji tegorocznej "Sylwestrowej Mocy Przebojów" organizowanej przez Polsat będzie występ Beaty Kozidrak. Ikona polskiej sceny muzycznej wraz z zespołem Bajm zaprezentuje się publiczności zgromadzonej na toruńskim rynku. Występ artystki ma być jednym z kluczowych momentów wieczoru sylwestrowego transmitowanego na żywo. Beata Kozidrak, znana z perfekcjonizmu i profesjonalizmu, już od dłuższego czasu przygotowuje się do tego występu. Organizatorzy wydarzenia przyznają, że współpraca z artystką przebiega sprawnie, ale pojawiły się także konkretne wymagania, które zaskoczyły niejednego członka produkcji.

Nietypowe wymaganie Beaty Kozidrak przed występem

Jak donosi serwis Fakt, Beata Kozidrak zażyczyła sobie garderoby zamykanej na klucz, wyposażonej w węzeł sanitarny. Dodatkowo poprosiła o trzy odrębne pomieszczenia przeznaczone dla członków zespołu Bajm. Choć wymagania nie są luksusowe, wywołały poruszenie wśród producentów.

Z relacji wynika, że organizatorzy "Sylwestrowej Mocy Przebojów" spełnią wszystkie prośby piosenkarki. Garderoba ma zapewnić Beacie Kozidrak odpowiedni komfort oraz przestrzeń do odpoczynku i przygotowania się do występu. Producentom zależy, by wszystko przebiegło bez zakłóceń, a gwiazda wieczoru mogła wystąpić w pełnej formie.

Sylwester Polsatu 2025 w Toruniu - kto jeszcze wystąpi?

Oprócz Beaty Kozidrak i zespołu Bajm, na scenie w Toruniu pojawi się cała plejada polskich gwiazd muzycznych. Wśród zaproszonych artystów znajdują się m.in. Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Big Cyc, Enej, Golec uOrkiestra, Perfect i Łukasz Drapała.

Nie zabraknie również artystów sceny disco i muzyki tanecznej - Zenek Martyniuk, Skolim, Sławomir i Kajra, Marcin Miller z zespołem Boys, Magda Narożna i Piękni i Młodzi oraz Norbi. Sylwestrowa noc w Toruniu ma także akcent zagraniczny - na scenie pojawi się Thomas Anders z Modern Talking & Band.

Transmisja Sylwestrowej Mocy Przebojów - godzina i miejsce

Wydarzenie odbędzie się na rynku w Toruniu. Transmisja koncertu sylwestrowego rozpocznie się 31 grudnia 2025 roku o godzinie 19:45 i będzie nadawana na żywo przez stację Polsat. "Sylwestrowa Moc Przebojów" to jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń kończących rok w Polsce.

Publiczność może liczyć na wielkie emocje, hity znane od lat oraz najnowsze przeboje. Organizatorzy zapewniają, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Bajm i garderoba na klucz - kulisy organizacji koncertu

Beata Kozidrak i zespół Bajm znani są z wysokich standardów scenicznych i dbałości o szczegóły. Ich wymagania zza kulis są odbiciem tej postawy. Zamykana garderoba z dostępem do łazienki oraz dodatkowe pomieszczenia dla muzyków mają zapewnić odpowiednie warunki do przygotowania się i koncentracji przed występem.

Producenci sylwestrowego koncertu podkreślają, że troska o komfort artystów jest kluczowa dla powodzenia całego wydarzenia. Kulisy organizacji pokazują, jak wiele pracy stoi za kilkugodzinnym widowiskiem, które miliony widzów śledzą przed telewizorami. Występ Beaty Kozidrak ma być jednym z najbardziej spektakularnych momentów sylwestrowej nocy. Jej obecność na scenie jest nie tylko muzycznym, ale i emocjonalnym wydarzeniem dla fanów, którzy cenią ją od lat.

