Michał Szpak opowiedział o pierwszym występie na scenie! Michał Szpak już od kilku lat odnosi sukcesy na polskiej scenie muzycznej. O artyście zrobiło się głośno, kiedy pojawił się w programie "X-Factor". I chociaż muzyk nie zajął pierwszego miejsca, to wydaje się, że ze wszystkich uczestników talent show TVN to właśnie on zyskał największą popularność. Występy w programie to jednak nie był początek jego przygody z muzyką. Michał Szpak w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle opowiedział o swoim debiucie na scenie. Wiedzieliście, że po raz pierwszy wystąpił mając zaledwie 9 lat?

