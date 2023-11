Długie, kręcone włosy i oryginalne stylizacje to znak rozpoznawczy Michała Szpaka. Jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów uwielbia bawić się modą i nie boi się odważnych stylizacji, które często wzbudzają ogromne emocje wśród jego fanów. Michał Szpak występował już w ogromnym cekinowym kapeluszu, w koszulach z falbanami, cekinami i kokardami oraz w damskich butach na obcasie! Jedno jest pewne - Michał Szpak nie lubi nudnych, klasycznych modowych rozwiązań!

Teraz artysta zdradził, dlaczego wybiera tak szalone projekty. Przy okazji Michał Szpak odpowiedział na zaczepki hejterów!

Michał Szpak lubi zaskakiwać swoimi strojami nie tylko na scenie, ale także na co dzień. Wokalista jest jednym z nielicznych polskich artystów, którzy naprawdę uwielbiają bawić się modą i nie boją się eksperymentować ze swoim wizerunkiem.

Teraz Michał Szpak w rozmowie z "Super Expressem" zdradził, dlaczego wybiera tak oryginalne ubrania i odpowiedział na krytyczne uwagi hejterów, którzy nazywają go przebierańcem!

Ciuchy, które na sobie noszę to część mojej osobowości. Niektórzy nazywają mnie przebierańcem, ale to nie są przebieranki. Wszystko jest od początku do końca przemyślaną kreacją artystyczną, nie tylko na scenę, ale też na ulicę. Strojem wyrażam siebie i swoje emocje - przyznał w rozmowie z "SE".