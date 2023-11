Kilka dni temu Michał Szpak odwiedził rodzinne miasto Jasło. Wokalista spotkał się z rodziną, przy czym pochwalił się w sieci zdjęciem ze swoim ojcem. Internauci zachwycili się panem Andrzejem i stwierdzili nawet, że wygląda jak... hipster! Czy mieli rację? Tylko spójrzcie!

Reklama

Michał Szpak z ojcem

Po kim Michał Szpak odziedziczył talent? Odpowiedź na to pytanie jest prosta, bowiem ojciec wokalisty śpiewał w chórze a matka także miała piękny głos i grała na gitarze. Niestety w 2015 roku żona pana Andrzeja zmarła po długiej i ciężkiej chorobie. Wokalista po jej śmierci wycofał się na jakiś czas z życia publicznego.

Gdyby była złym rodzicem, mógłbym się od tego szybko odciąć. Mama pozostała dla mnie wielką inspiracją. Była, jest i będzie najważniejszą kobietą w moim życiu. I nic tego nie zmieni. Przekazali mi z tatą bardzo dużo wartości. Na pewno jestem uparty jak ona - powiedział Michał w rozmowie z Vivą.pl.

Gwiazdor ma grafik wypchany po całe brzegi, jednak zawsze znajduje czas dla rodziny. Finalista pierwszej edycji programu "X Factor" ma dwie siostry: Marlenę (starszą) i Ewę (młodszą), a także starszego brata Damiana. Nie wiadomo, czy rodzeństwo 28-wciąż mieszka w Jaśle, ale mimo wszystko rodzina ma ze sobą bardzo dobry kontakt. Ostatnio Michał odwiedził swojego ojca. Na Instagramie nie zabrakło zdjęcia z pamiątkowej wizyty.

Dzień Ojca jest zawsze wtedy kiedy go spotykamy ❤️#family - napisał Szpak na Instagramie.

Internauci zachwycili się panem Andrzejem, a także dwoma psami, które zapozowały do zdjęcie. Jednym z nich jest Hektor, którego Michał ostatnio adoptował, a drugi czworonożny przyjaciel należy do ojca. Co napisali internauci pod zdjęciem? Poniżej przytaczamy kilka wypowiedzi!

❤️ wszystkiego dobrego dla Was ,cieszcie się każdą chwilą wspólną ???? Masz przekochanego tatę???????? Widać że jaki ojciec taki syn chwilę bezcenne ???????????? - pisali fani.

Czy Michał jest podobny do pana Andrzeja? Zobaczcie ich wspólne zdjęcie! Chcielibyście, aby Michał częściej dzielił się takimi zdjęciami?

Michał Szpak odpoczywa siedząc na balkonie