Oto niektóre pytania:

Gdybyś dostał propozycję prowadzenia programu na stałe przyjąłbyś ją? Świetnie sobie radzisz, wprowadzasz pozytywną energię i humor ???? ps. Duet z Martą genialny czekam na Sylwestra

Michał: myślę, że jest to propozycja do rozpatrzenia. Na pewno jest to bardzo przyjemna ale też stresująca sytuacja, Lubię wyzwania, więc potraktowałbym to jak wyzwanie właśnie