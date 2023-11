Reklama

Michał Szpak w rozmowie z party.pl skomentował zwycięstwo Marcina Sójki w programie "The Voice of Poland"! Wielki finał 9. edycji muzycznego talent-show już za nami. Jak już wiemy, widzowie zdecydowali, że nagroda głowna należy się Marcinowi z drużyny Patrycji Markowskiej. W ścisłym finale wokalista wygrał z Natalią Zastępą z grupy Michała Szpaka. Zapytaliśmy więc Michała, jak ocenia wygraną Marcina Sójki. Co powiedział nam o zwycięzcy 9. edycji "The Voice of Poland" oraz o Natalii, która zajęła 2. miejsce w programie?

Posłuchajcie, co powiedział nam Michał Szpak!

Zobacz także: Powstanie kolejna edycja "The Voice of Poland"? Jest decyzja TVP!

Reklama

Michał Szpak skomentował wielki finał 9. edycji "The Voice of Poland".