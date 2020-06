Czerwiec jest Miesiącem Dumy, podczas którego szczególnie zwraca się uwagę m.in. na kwestię dyskryminacji osób LGBTQIA. W związku z tym już w maju na rynku ukazała się wyjątkowa składanka przygotowana przez wytwórnię Kayax we współpracą z Paradą Równości - „Music 4 Queers & Queens”. Na wyjątkowej płycie, która jest kontynuacją wydanej w 2007 roku składanki „Music 4 Boys & Gays”, usłyszmy przeboje m.in. Kayah i Viki Gabor, Julii Wieniawy, Moniki Brodki, Mery Spolsky, Kasi Nosowskiej czy Reni Jusis, ale również nowy utwór Michała Szpaka i Barbary Wrońskiej "Zanim"! Z tej okazji na Instagramie Michała ukazała się niezwykła sesja zdjęciowa oraz mocny post!

Skąd pomysł na wznowienie składanki wydanej 13 lat temu? Jak mówi Kayah, założycielka wytwórni:

Kiedy 13 lat temu wydaliśmy w Kayaxie składankę „Music 4 Boys & Gays” nie sądziliśmy, że dla wielu osób stanie się ona kultowym wydawnictwem. Wtedy nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, z jaką wrogością osoby LGBTQIA mierzą się na co dzień. Dziś, w 2020 roku ta nienawiść wciąż istnieje i mimo, iż w wielu kwestiach poruszamy się naprzód, to w kwestii otwartości na różnorodność czeka nas jeszcze wiele pracy. Gdy rok temu na naszym Facebooku zmieniliśmy logo Kayaxu na tęczowe, z okazji czerwcowego Pride Month, spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odzewem. Dostaliśmy też wtedy dużo zapytań o wznowienie składanki „Music 4 Boys & Gays”. To przywróciło wspomnienia, pomyśleliśmy – zróbmy to! Nie chcieliśmy jednak powielać tamtego schematu – czas zrobić krok do przodu. Wiedzieliśmy, że pierwsze co musimy zrobić, to zmienić nazwę tej kompilacji – aby nie ograniczała i dała do zrozumienia, że wspieramy całą społeczność LGBTQIA we wszystkich jej barwach oraz wszystkie osoby i prawa, o które w swoich postulatach walczymy w całej Polsce na Marszach Równości. Dlatego z prośbą o pomoc zwróciliśmy się do Parady Równości, organizatorów największego takiego marszu w Polsce. Chcieliśmy wspólnie z nimi stworzyć ten projekt, wesprzeć ich i poczuć, że to co robimy ma sens - mówi artystka.