Paparazzi spotkali Michała Pazdana z żoną Dominiką i synkiem Marcelem w jednym z centrum handlowych. Piłkarz wraz z rodziną zrobili spore zakupy, przede wszystkim odwiedzali markowe butiki. Całą uwagę skupiali oczywiście na synku, Marcelku, który rośnie jak na drożdżach! Widać, że to bardzo kochająca się rodzina, która ma co świętować - niedawno Michał podpisał nową umowę z Legią Warszawą (która obowiązuje do 30 czerwca 2019 roku), co wiąże się oczywiście z większą gażą.

Zobaczcie, jak Michał Pazdan dba o rodzinę na co dzień :)

