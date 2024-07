Podczas trwania Euro 2016 na językach wszystkich Polaków był Michał Pazdan. Obrońca warszawskiej Legii stał się bohaterem narodowym za sprawą swoich interwencji w meczach Polaków we Francji. Gdyby nie on, polska drużyna mogłaby stracić więcej niż dwa gole, ale Pazdan strzegł naszej bramki z wielkim zapałem, czym zdobył serca wszystkich rodaków. Co by się stało, gdyby to akurat on podszedł do jedenastki w meczu Polska-Portugalia? Koledzy w drużyny już podczas wyjazdu we Francji śmiali się, że gdyby Pazdan strzelał karnego, na pewno uderzałby w piłkę głową. Jak by to wyglądało? Zobaczcie!

Michał Pazdan strzela karnego na Euro 2016 - wideo:

Myślicie, że właśnie tak mogłaby wyglądać jedenastka w wykonaniu Pazdana ;-)? Nam ten strzał bardzo przypadł do gustu!

Michał Pazdan stał się bardzo popularnym piłkarzem!

I do tego bohaterem memów: