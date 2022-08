Przełożenie emisji "Tańca z gwiazdami" na jesień zaskoczyło nie tylko widzów, ale przede wszystkim uczestników show. Jednak w związku z epidemią koronawirusa w Polsce, decyzja nie mogła być inna. Pojawiły się jednak wątpliwości, czy wszystkie gwiazdy oraz ich taneczni partnerzy pojawią się w jesiennej edycji show! O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Edytę Zając ! Zobacz także: Marcin Bosak pojawił się w maseczce w "Tańcu z Gwiazdami". Zdradził, dlaczego! Czy Edyta Zając wystąpi w jesiennej edycji "Tańca z gwiazdami"? Władze Polsatu, w obawie o zdrowie uczestników i pracowników, przełożyły "Taniec z gwiazdami" na jesień. W związku z tym widzowie zaczęli martwić się, że nie wszystkie gwiazdy i ich taneczni partnerzy mogą mieć czas, by wystąpić w show w późniejszym terminie. W mediach pojawiły się doniesienia, że problemy ze znalezieniem czasu może mieć np.: tańczący w parze z Edytą Zając, Michał Bartkiewicz. Poprosiliśmy piękną modelkę o komentarz w tej sprawie. Jak przyznała Edyta Zając, nie wyobraża sobie tańczyć z nikim innym. Przełożenie emisji Tańca z Gwiazdami na jesień zaskoczyło nas wszystkich. Jednak w zaistniałej sytuacji jest to moim zdaniem jak najbardziej słuszna i bardzo odpowiedzialna decyzja, z którą zarówno my uczestnicy jak i tancerze w pełni się zgadzamy. Myślę także, że na dzień dzisiejszy nikt nie zastanawia się jeszcze co będzie w okresie jesiennym, bo niestety są sprawy o wiele ważniejsze, które mają teraz miejsce... To prawda, że tancerze mają swoje liczne zobowiązania . Turnieje oraz mistrzostwa. Wiem, że takowe czekają jesienią Michała oraz Wiktorię. Nie wyobrażam sobie tańczyć w programie z nikim innym , dlatego mam nadzieję, że zarówno Michał jak i Wika będą we wznowionej emisji...