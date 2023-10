Edyta Zając będzie gwiazdą 11. edycji "Tańca z gwiazdami". Piękna modelka wystąpi w parze z debiutującym na parkiecie show Polsatu Michałem Bartkiewiczem. Czy udział w "Tańcu z gwiazdami" będzie dla niej skuteczną terapią po bolesnym rozstaniu z mężem, Jakubem Rzeźniczakiem?

Reklama

Historia miłości Edyty Zając i Jakuba Rzeźniczaka

Jakub Rzeźniczak i Edyta Zając byli parą od 2012 roku. Jednak dopiero w 2016 roku zdecydowali się na ślub, który odbył się 11 czerwca w bazylice archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi. Jakub Rzeźniczak był wtedy jednym z najlepszych piłkarzy Legii Warszawa oraz zasilał kadrę narodową. Nic więc dziwnego, że oczy wszystkich błyskawicznie zwróciły się w stronę jego pięknej wybranki.

Początkowo nic nie wskazywało na to, że w tym związku może się coś psuć. Wręcz przeciwnie, Edyta i Jakub sprawiali wrażenie bezgranicznie zakochanych w sobie. Gdy modelka w 2017 roku wzięła udział w show "Agent - Gwiazdy 2" na każdym kroku powtarzała, że największym wsparciem jest dla niej mąż.

Jednak w mediach coraz częściej pojawiały się plotki na temat rzekomego kryzysu, który miał trawić ten związek. Sytuacji nie ułatwił fakt, że Jakub Rzeźniczak wyjechał do Azerbejdżanu, gdzie grał w jednym z klubów sportowych. Para widywała się od czasu do czasu. W końcu na jaw wyszły druzgocące informacje...

Dlaczego Edyta Zając i Jakub Rzeźniczak rozstali się?

Od miesięcy plotkowano, że Jakub Rzeźniczak nie do końca jest wierny swojej żonie. Jednak żadna ze stron nie komentowała tych doniesień. Aż do czerwca 2019 roku. Wtedy to Edyta Zając ogłosiła oficjalnie w "Dzień Dobry TVN", że rozstała się z piłkarzem. Oprócz tego modelka potwierdziła doniesienia, jakoby jej mąż miał mieć nieślubne dziecko z inną kobietą.

Tak, wiedziałam i nie ukrywam, że wolałabym nie odnosić się do tych informacji. O tym najbardziej powinien mówić Jakub i nie ukrywam, że ten temat jest dla mnie wciąż bardzo trudny jako dla kobiety, jako dla żony. Ale to też był główny powód, że tutaj teraz siedzę i rozmawiamy na temat mojego życia prywatnego i tego, jaką decyzję podjęłam. Wszelkie spekulacje, jakie się pojawiają, dotykają nie tylko mnie, ale też moich bliskich i chciałam, żeby te informacje popłynęły z pierwszej ręki, czyli ode mnie - powiedziała Edyta Zając w rozmowie z Mateuszem Hładkim.

Wygląda na to, że Jakub Rzeźniczak żałuje tego, że zniszczył swój związek. Plotkuje się, że wciąż jeszcze walczy o miłość Edyty. Piłkarz sam przyznał, że w życiu wszystko jest możliwe.

Najgorzej, że zrobiłem to Edycie. Wiem, jak dobrą jest osobą, nie powinno jej to spotkać. Po prostu mnie kochała. Ja ją oczywiście też, zresztą myślę, że ja ją wciąż kocham i to z wzajemnością. Ale tak się ułożyło, że teraz nie jest kolorowo. Ale życie jest długie, szalone, więc kto wie... Jeszcze się przecież nie rozwiedliśmy - wyznał Jakub Rzeźniczak w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Myślicie, że tych dwoje jeszcze do siebie wróci?

East News

Już niedługo Edyta Zając pojawi się na parkiecie "Tańca z gwiazdami"! Będziecie trzymać za nią kciuki?