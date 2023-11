4 z 6

Co ci najbardziej pomogło?

Mama! Jak wróciłem do Polski i położyłem się do łóżka w rodzinnym domu w Zielonej Górze, to mama codziennie rano przynosiła mi owsiankę. Potem pomagała mi wykonywać najdrobniejsze czynności. Zupełnie jakbym był znowu małym dzieckiem. Mama umiała reagować na brak woli i niemoc, które są typowe w depresji. Nie przymuszała, ale zachęcała do podejmowania zwykłych życiowych aktywności. Natomiast moja siostra kontaktowała się z lekarzami i terapeutami, a przy tym przejęła moje obowiązki biznesowe i finansowe. Kończyłem wtedy budowę domu w Anglii, a nie byłem w stanie nawet odbierać telefonu. Na dwa miesiące wyłączyłem go całkowicie.

Z nikim wtedy nie rozmawiałeś?

Bałem się ludzi, bałem się rozmów, jak ognia unikałem kontaktu ze światem. Dopiero kiedy mój przyjaciel i partner w biznesie przyleciał z Hongkongu, włączyliśmy razem telefon. A tam było z 600 nowych wiadomości.

Wracasz pomału do swoich obowiązków?

Uczę już tańczyć, co bardzo lubię. Mam świadomość tego, że praca działa na mnie terapeutycznie. Oczywiście, jeśli nie przesadzę z intensywnością. Kiedyś zmieniałem strefy czasowe przynajmniej raz w miesiącu. Teraz już tego nie robię. Jeszcze nie jestem w stanie pracować jak dawniej. Nawet dziś, przed występem w „Tańcu z gwiazdami”, obudziłem się i czułem się niewyraźnie. Pomyślałem jednak, że czekają mnie obowiązki, zmobilizowałem się – umyłem się, ogoliłem, spotkałem z tobą na wywiad i za godzinę jadę już do studia na nagranie. Pomału wracam do rzeczywistości.

Terapia ci pomogła?

Tak, choć przyznam, że największym wsparciem był dla mnie spokój w domu rodzinnym. Bezinteresowna miłość rodziny i bliskich. Za wcześnie podjęta terapia rozgrzebałaby we mnie emocje. Najpierw trzeba wyleczyć stan chorobowy, potem dopiero można sięgać po narzędzia psychologiczne. Robię to teraz. Moja walka trwa! Każdego dnia czuję, że muszę na nowo „wkręcać się” w życie. W tej depresji było mi tak źle, że już nie chcę tam wracać. Dlatego muszę iść do przodu.