Michał Malitowski zdradził przed naszą kamerą, jakie relacje ma ze swoją byłą partnerką i jak ich córeczka reaguje na poślubioną niedawno żonę tancerza! Kilka tygodni temu juror "Tańca z Gwiazdami" pochwalił się swoim szczęściem i zdradził, że wziął ślub. Michał Malitowski i jego ukochana, Yuliya Phillips powiedzieli sobie "tak" podczas uroczystości zorganizowanej 6 stycznia w Australii.

Ostatnio para po raz pierwszy pokazała się na oficjalnej imprezie, a my zapytaliśmy Michała m.in. o to, jak dziś wyglądają jego relacje z byłą partnerką, z którą rozstał się po 17 latach związku. Posłuchajcie, co powiedział nam Malitowski! Jak córka tancerza traktuje jego żonę?

Michał Malitowski i Yuliya Phillips wzięli ślub 6 stycznia 2020 roku.