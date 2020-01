Michał Malitowski wziął ślub! Chociaż juror "Tańca z gwiazdami" ukrywał uroczystość, to zdjęcie z ceremonii zaślubin trafiło do sieci dzięki jego nowej żonie. Wybranka tancerza, Yuliya Phillips, zamieściła także obszerną relację z tego wydarzenia na swoim Instastories. Ślub pary odbył się 6 stycznia w Australii. Chociaż Michała Malitowskiego nie trzeba nikomu przedstawiać, to jednak jego partnerka nie jest osobą znaną w naszym kraju. Kim jest Yuliya Phillips? Czym się zajmuje? Koniecznie sprawdźcie!

Zobacz także: Michał Malitowski wziął ślub! Pokazał zdjęcie z uroczystości