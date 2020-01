Michał Malitowski i jego żona świętują miesiąc miodowy w... Australii! Zobaczcie zdjęcia

Michał Malitowski i jego świeżo upieczona żona celebrują miesiąc miodowy! Para pokazała, jak wypoczywa zaledwie dzień po swoim ślubie, a przy okazji żona jurora "Tańca z gwiazdami" pochwaliła się pięknymi obrączkami. Wiadomość o ślubie Michała Malitowskiego i jego nowej partnerki zaskoczyła wszystkich. Zaledwie wczoraj okazało się, że Michał Malitowski i Yuliya Phillips są małżeństwem. Piękna i romantyczna uroczystość odbyła się dokładnie 6 stycznia i wzięli w niej udział jedynie najbliżsi pary. Panna młoda zachwyciła swoim wyglądem w dopasowanej, koronkowej białej sukni a pan młody zadał szyku w klasycznym garniturze. Teraz zakochani rozpoczęli miesiąc miodowy!

Michał Malitowski podczas relacji na InstaStories udostępnił nagrania i zdjęcia, które opublikowała w sieci jego żona. Yuliya Phillips pokazała, jak razem spędzają miesiąc miodowy. Okazuje się, że para wypoczywa w Australii (pochłoniętej dramatycznymi pożarami), gdzie wcześniej odbył się ich ślub.

(...) W Australii zostaną też na miesiąc miodowy. To ich czas i nie ma co im przeszkadzać. Po powrocie do Polski wydadzą stosowne oświadczenie i podziękują fanom za gratulacje- w rozmowie z portalem pudelek.pl zdradziła agentka Michała Malitowskiego.