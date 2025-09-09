Polska branża kreatywna straciła właśnie jednego z najzdolniejszych artystów. Zmarł Michał Łojewski, który przez lata pełnił funkcję dyrektora kreatywnego "White Cat Studio". Był również twórcą marki modowej UEG. Mężczyzna odnosił międzynarodowe sukcesy w świecie mody.

Michał Łojewski nie żyje

Na początku września (8.09) media obiegła druzgocąca wiadomość o śmierci Michała Łojewskiego. Znany polski grafik i projektant zmarł w wieku 51 lat. W najbliższych dniach miał odebrać prestiżową nagrodę "KTR Hall of Fame", którą został wyróżniony. Nagroda przyznawana jest najbardziej zasłużonym twórcom polskiej branży kreatywnej. Organizatorzy konkursu pożegnali go w specjalnym oświadczeniu.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Michała Łojewskiego. Jego talent, wrażliwość i wyjątkowa wyobraźnia na zawsze pozostaną inspiracją dla całego środowiska kreatywnego. Składamy szczere kondolencje rodzinie i najbliższym czytamy.

Kim był Michał Łojewski?

Michał Łojewski zrobił międzynarodową karierę, a jego projekty były znane nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami. Marka modowa artysty UEG zdobyła uznanie między innymi w Stanach Zjednoczonych. Był znany także w Japonii i pozostałych krajach Dalekiego Wschodu.

Łojewski w realizowanych projektach zwracał uwagę na ważne, społeczne problemy. Na metkach jego odzieży można było znaleźć różnego rodzaju komunikaty, na przykład te, przypominające o niebezpieczeństwie na drogach.

Ubrania projektanta nosiły gwiazdy światowej muzyki, takie jak Kendrick Lamar, The Weeknd czy Young Thug. Michał Łojewski był także współzałożycielem "White Cat Studio", gdzie wspólnie z bratem tworzył identyfikację wizualną dla największych polskich firm - między innymi Netii, PZU, czy PKO BP.

