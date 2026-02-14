Michał Kassin to światowej klasy tancerz i choreograf, który dał się poznać szerszej publiczności w Polsce jako trener gwiazd w "Tańcu z Gwiazdami". To właśnie dzięki najpopularniejszemu programowi tanecznemu w kraju zdobył rzeszę fanów, którzy do dziś obserwują go na Instagramie. Teraz ogłosił radosne wieści, a gratulacjom nie było końca.

Michał Kassin ogłosił radosną nowinę

Michał Kassin do tej pory wziął udział w trzech polskich edycjach "Tańca z Gwiazdami". Zadebiutował w 2024 roku u boku jednej z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia - Roksany Węgiel. Para zyskała ogromne uznanie zarówno ze strony jury, jak i telewidzów, co sprawiło, że wspólnie otarli się o zdobycie legendarnej Kryształowej Kuli. W kolejnej edycji Michała można było oglądać w parze z aktorką Marią Anną Sieklucką oraz Barbarą Bursztynowicz, z którą dotarł do ćwierćfinału programu.

Zdobyta w programie popularność sprawiła, że dziś fani Kassina śledzą nie tylko jego zawodowe poczynania, lecz także prywatne życie. Na swoim Instagramie tancerz nie kryje, że jest obecnie w szczęśliwej romantycznej relacji z chłopakiem Kacprem. Nieraz pokazywali już wspólne fotografie, które tłumnie komentowane były przez kibicujących parze internautów. Teraz Michał ogłosił kolejny etap ich relacji i znowu posypały się gratulacje.

No i stało się! Będę mieszkał ze swoim chłopakiem, będziemy mieszkać razem. Jest to dla nas nowy etap, nowy rozdział! radośnie ogłosił Michał Kassin.

Tancerz przyznał również, że obok euforii pojawiła się nutka obawy przed wspólnym przebywaniem 24 godziny na dobę.

Wiadomo, 24 godziny na dobę, czy ma się dobry czy zły humor, z jedną osobą to nie jest łatwe zadanie, ale myślę, że podołamy temu. To jest świadoma decyzja. Zastanawialiśmy się, po jakim czasie najlepiej ze sobą zamieszkać. (...) U nas ta decyzja wynikła z instynktu i takiej potrzeby bycia razem ze sobą każdego dnia, codziennie w każdej chwili mówił dalej Michał.

Fala komentarzy pod postem Kassina

Mimo że Kassin i Bursztynowicz już dawno zakończyli swoją przygodę w "Tańcu z gwiazdami", wciąż utrzymują kontakt. Niedawno opublikowali nawet wspólnie nagrany taneczny klip. Teraz aktorka po raz kolejny udowodniła, że tancerz nie jest jej obojętny. Wśród licznych gratulacji dla Michała i Kacpra pojawił się również głos Basi, która w żartobliwy sposób skomentowała wpis Kassina.

Tylko bądźcie grzeczni chłopcy. Kacperku nie bij Michasia skomentowała aktorka.

