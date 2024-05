Na evencie z okazji 18. urodzin portalu Pudelek.pl, który odbył się 23 maja, pojawiło się wiele gwiazd. Jednak to w szczególności na jedną parę wszyscy patrzyli. Marcin Hakiel i jego narzeczona Dominika nagle stanęli, aby zapozować na ściance, gdzie wszyscy dowiedzieli się, że para spodziewa się dziecka.

Na gali Pudelka Marcin Hakiel i Dominika Serowska w rozmowie z naszą reporterką Urszulą Grabowską wyjawili, że informacja o ciąży nie była planowana konkretnie na dzień. Co się okazało, wszystko wydarzyło się za sprawą kostiumu, który Dominika na siebie założyła.

To wyszło niestety przez mój kostium. Jak go założyłam, to uznałam, że będę całą imprezę udawała, że mnie wydęło po jedzeniu i będę się zasłaniać torebką, czyli będę udawać głupka. Albo powiem no dobra jest jak jest

- wyjawiła nam Dominika.