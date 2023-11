1 z 3

"Leaving Neverland": Michael Jackson molestował dzieci?

We wspomnianym dokumencie przedstawione zostały historie dwóch mężczyzn. Wade'a Robsona (pierwszy od lewej) i Jamesa Safechucka (pierwszy od prawej). Obaj poznali Michaela Jacksona w różnych odstępach czasu. Wade od dziecka fascynował się królem popu, a przede wszystkim jego tańcem. Naśladował jego ruchy i chciał w przyszłości zatańczyć z nim na jednej scenie. Nie spodziewał się nawet, że nastąpi to tak szybko. Wade Robson poznał Michaela Jacksona mając zaledwie 5 lat! Dwa lata później został ulubieńcem króla popu. Jeździł z nim w trasy koncertowe i spał w jednym łóżku, na co zezwalała jego matka. To właśnie podczas wspólnych nocy miał być molestowany przez piosenkarza.

Historia przedstawiona przez Jamesa Safechucka wygląda podobnie. Chłopak poznał Michaela Jacksona na planie znanej reklamy Pepsi, w której razem wystąpili. Król popu od razu zapałał sympatią do kilkuletniego chłopca. James bardzo szybko zaczął towarzyszyć mu w trasach koncertowych i tak jak Wade sypiał z nim w jednym łóżku. Według Jamesa za drzwiami ich sypialni działy się ohydne rzeczy.