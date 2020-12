Miała 6 lat, jak "Kevin sam w domu" był kręcony w jej domu! "Musieliśmy się czołgać, żeby nie wykryły nas kamery" 

Mija już 30 lat od premiery świątecznego hitu wszechczasów pt. "Kevin sam w domu". Laura Abendshien miała sześć lat, kiedy w 1990 roku nakręcono ten kultowy bożonarodzeniowy hit. Kilka dni temu postanowiła opowiedzieć, jak wyglądał plan zdjęciowy z perspektywy jej i jej rodziny, którzy normalnie zamieszkiwali domu, podczas planu zdjęciowego.

Kobieta przyznała, że wówczas poznała osobiście filmowego Kevina oraz Fullera a także złośliwego Buzza. Jaki był naprawdę? Okazuje się, że życie na planie nie było proste! Laura i jej rodzina musiała czołgać się między pokojami, aby uniknąć wykrycia na filmie! Wiedzieliście, że mieszkańcy domu byli obecni podczas kręcenia filmu? Zobaczcie, co zdradziła Laura!

Laura Abendshien miała 6 lat, kiedy w jej rodzinnym domu kręcony był film "Kevin sam w domu". Wiedzieliście, że na czas kręcenia filmu w słynnej posiadłości McCallisterów prawdziwi mieszkańcy wcale nie opuścili swojego lokum? Kobieta opowiedziała, jak z rodziną musiała się czołgać z pokoju do pokoju, żeby nie wykryło ich czujne oko kamer:

Byliśmy w domu praktycznie przez cały okres kręcenie Kevina, który był kręcony przez 4-5 miesięcy. I żeby uniknąć pojawienia się w danej scenie czołgaliśmy się pod oknami z pokoju do pokoju, szczególnie wieczorami kiedy łatwiej było przypadkiem pojawić się w kamerze. Więc trzeba było się czołgać po żołniersku z miejsca do miejsca. - powiedziała w wywiadzie dla This Morning

Przy okazji przyznała, że Macaulay Culkin i jego brat Kieran często korzystali z jej pokoju. Uczyli się w nim, kiedy nie nagrywali swoich scen:

Oni spędzali czas w domu, kiedy nie kręcili swoich scen. Culkin korzystał z mojego pokoju do nauki ze swoim nauczycielem i jego bratem, który grał jego kuzyna Fullera. On nie grał tak dużo, więc spędzał czas w moim pokoju.

Kto z nas nie marzył kiedyś, żeby dzielić pokój z Kevinem! Laura Abendshien wspomniała również o tym, jacy naprawdę byli aktorzy. Okazuje się, że serce ówczesnej sześciolatki podbił najbardziej złośliwy brat Kevina czyli Buzz (swoją drogą dzisiaj ciężko byłoby wam go rozpoznać - sami zobaczcie jak dziś wygląda!). Laura przyznała, że:

Niedługo po filmie ogromny dom McCallisterów stał się atrakcją turystyczną!

To było dla nas zaskoczenie. Wiedzieliśmy, że w naszym domu dzieje się coś wyjątkowego, gdy kręcili film, ale żadne z nas nie podejrzewało, że to będzie taki hit i że będzie miał swoich fanów na całym świecie. To było tak surrealistyczne, kiedy film wyszedł i nagle w wakacje 1990 samochody ustawiały się na ulicy i ludzie chcieli zobaczyć, sfotografować ten dom i doświadczyć tej magii osobiście. To było dla nas bardzo nowe, ale nauczyliśmy się to kochać, ponieważ to pokazało nam jak ludzie dzielili się magią tego filmu. - wspominała