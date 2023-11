1 z 5

Choć znów nawiedza nas fala mrozów, niektórzy już myślą o wiośnie! No bo - umówmy się - kiedy jak nie teraz zadbać o swoją sylwetkę przed latem, by dobrze wyglądać w bikini? Doskonale wiedzą o tym gwiazdy, które tłumnie ruszyły na treningi i do dietetyków, by już za kilka miesięcy móc kusić nas ponętnymi fotkami na Instagramie. Jedną z najzgrabniejszych polskich gwiazd jest prezenterka stacji TVN Anna Kalczyńska. Gospodyni programu "Dzień dobry TVN" właśnie rozpoczęła przygotowania ciała do lata. Chce zrzucić kilka kilogramów i popracować nad sylwetką.

Zdradziła swój sposób na odchudzanie! Metoda musi być niezawodna, bo Anna Kalczyńska stosuje ją co roku!

