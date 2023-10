Roksana Węgiel pochwaliła się na swoim Instagramie, że zmieniła fryzurę! Młoda artystka postawiła na romantyczne, długie fale i pasemka blondu. Efekt jest oszałamiający, a fani nie mogą się nachwalić tej metamorfozy, jednak to dopiero początek... Wygląda na to, że Roxie Węgiel postanowiła zmienić swój wizerunek. Nic dziwnego w końcu gwiazda skończyła już 16 lat, ma za sobą pełen sukcesów występ w "Dance Dance Dance", wygląda na to, że te doświadczenia sprawiły, że Roxie postanowiła podkreślić swoją kobiecość! Roksana Węgiel odniosła się do szumu, który wywołały jej nowe zdjęcia i dorosły wygląd. Co powiedziała?

Roxie Węgiel w odważnej stylizacji, takiej fani jeszcze jej nie widzieli!

Roxie Węgiel dorastała na oczach swoich fanów. Młoda artystka zmieniła się na przestrzeni czasu nie do poznania. Dziś zarówno jej muzyka jak i wygląd przedstawiają znacznie dojrzalszą i pewniejszą siebie artystkę. Młoda gwiazda wróciła do koncertowania i pokazała się fanom w zupełnie nowej odsłonie! Jesteście ciekawi jakiej? Zobaczcie nasze wideo!

Roxie Węgiel pojawiła się w dzisiejszym "Pytaniu na śniadanie" i skomentowała swoją metamorfozę:

Jest zmiana, ale że taka diametralna to bym nie powiedziała. Na wakacje chciałam coś zmienić. Zafarbowałam przód ale to nie jest taka wielka zmiana. Myślę, że to jest zauważalna zmiana dla ludzi, bo na zdjęciach to wygląda jakbym miała całe włosy zafarbowane, mam tylko przód. Ale to dla mnie bardzo miłe.

Roksana Węgiel jest zdecydowanie jedną z najbardziej popularnych, muzycznych gwiazd w Polsce. Artystka zaczynała swoją przygodę ze sceną, gdy miała zaledwie 12 lat! Przez wiele lat Roxie poznała dobre i złe strony popularności. Swoje życie gwiazdy łączy przecież z obowiązkami szkolnymi. Nowy wizerunek nastolatki jest znacznie dojrzalszy, a ona sama o wiele pewniejsza siebie.