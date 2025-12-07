W niedzielnym wydaniu programu „Dzień Dobry TVN” ujawniono długo oczekiwaną informację: Paulina Krupińska została nową prowadzącą show „Mam Talent”. To ogromna zmiana, która wywołała falę emocji wśród widzów. Krupińska, znana z działalności medialnej w stacji TVN oraz jako była Miss Polonia, zastąpi Agnieszkę Woźniak-Starak, która pożegnała się z telewizją. Wraz z Jankiem Pirowskim, Paulina Krupińska stworzy nowy duet prowadzących w 17. sezonie tego kultowego programu.

Dlaczego Agnieszka Woźniak-Starak odeszła z TVN?

Agnieszka Woźniak-Starak była jedną z głównych twarzy „Mam Talent” w poprzednich edycjach. Jej odejście z TVN oznaczało również rezygnację z roli prowadzącej w show. Oficjalne powody decyzji nie zostały podane, jednak informacja ta wywołała spekulacje i ożywione komentarze w mediach. Wiadomo jedynie, że odejście Woźniak-Starak stworzyło konieczność znalezienia jej zastępstwa w jednym z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce.

Paulina Krupińska i Janek Pirowski - nowy duet prowadzących

Paulina Krupińska dołączyła do Janka Pirowskiego, który już wcześniej pełnił funkcję współprowadzącego. Ich wspólny debiut w tej roli zapowiada się emocjonująco. W trakcie programu „Dzień Dobry TVN” oboje pojawili się razem, ogłaszając wspólnie swoją współpracę.

Wygląda na to, że się dogadamy i dowieziemy państwu udany sezon - zapowiedzieli z uśmiechem.

Nowy duet ma przed sobą niełatwe zadanie, by spełnić oczekiwania widzów przyzwyczajonych do poprzednich prowadzących.

Castingi do 17. sezonu „Mam Talent” ruszają już niebawem. Choć szczegóły nowej edycji nie zostały jeszcze ujawnione, wiadomo, że po zmianach w składzie prowadzących, program może przybrać nowy kierunek. Show od ponad 17 lat gości na antenie TVN i niezmiennie cieszy się dużą popularnością. Każda kolejna edycja przynosi zmiany, zarówno wśród jurorów, jak i prowadzących, co czyni program świeżym i dynamicznym.

Paulina Krupińska potwierdziła

Paulina Krupińska poprzez social media oficjalnie potwierdziła nową posadę.

Oficjalnie mogę to powiedzieć: zostaję nową prowadzącą Mam Talent! Czuję ogromną radość i wdzięczność - to przywilej móc być tak blisko ludzkich historii, talentów i emocji, które co roku poruszają całą Polskę. A do tego mam nadzieję, że razem z @pirowski_jan stworzymy duet, który nie tylko poprowadzi ten program, ale doda mu jeszcze więcej energii i dobrej zabawy. Janek liczę, że wspólnie zrobimy z tej sceny miejsce, gdzie widzowie będą się uśmiechać… zanim jeszcze uczestnicy wejdą na scenę. Dziękuję za zaufanie. Zaczynamy piękną i inspirującą przygodę. - poinformowała Krupińska.

Fot. Wojciech Olkusnik/East News, Paulina Krupinska