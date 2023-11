2 z 11

Paulina Sykut zadebiutowała na antenie Polsatu w 2003 roku, kiedy wzięła udział w popularnym show muzycznym "Idol". Skromna i nieśmiała początkująca piosenkarka - która kilka lat później stała się jedną z topowych prezenterek telewizyjnych - zrobiła wrażenie na jurorach, jednak ostatecznie nie udało jej się dojść do finału. Nie przeszkodziło to jednak Paulinie Sykut stać się wielką gwiazdą! I to w zaledwie kilka lat. Jak wyglądała jej droga na szczyt?