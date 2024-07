Metamorfoza Ewy na wózku w Sablewskiej sposób na modę

1 z 9

Maja Sablewska swoją największą pasję czyli modę przekuła w sukces. Jej program "Sablewskiej sposób na modę" podbił serca widzów TVN Style, a to zaowocowało kolejnymi propozycjami. Przypomnijmy: Kolejka reklamodawców do Sablewskiej. Wiemy co będzie promować

Wczoraj wyemitowano ostatni odcinek pierwszego sezonu programu Sablewskiej i nie da się ukryć, że był to mocny akcent na pożegnanie z jesienną ramówką. Tym razem do metamorfozy zgłosiła się Ewa - 10 lat temu przeżyła wypadek, na skutek którego wylądowała na wózku. Ma jednak u boku ukochanego mężczyznę i dziecko.

Sablewska nie tylko pomogła Ewie w doborze stylizacji, ale wzięła też czynny udział w przygotowaniach do ślubu bohaterki, który pokazano w wielkim finale programu.

