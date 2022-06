Met Gala 2022: Kim Kardashian zniszczyła kultową suknię Marilyn Monroe wartą pięć milionów dolarów

To naprawdę trudny wybór...

Kto im to zrobił??? Kim Kardashian czy Miley Cyrus - która GORZEJ wyglądał na MTV VMA?

Zarówno młoda gwiazdka muzyki pop, Miley Cyrus , jak i celebrytka Kim Kardashian uwielbiają szokować. Na rozdaniu nagród MTV Video Music Awards stylizacje obu pań przyciągały wzrok. Ale w kategorii; co za wpadka... Kim Kardashian, która spodziewa się drugiego dziecka, pojawiła się na czerwonym dywanie w towarzystwie męża, Kayne West''''''''a . Celebrytka miała na sobie długą suknię w kolorze khaki pochodzącą z kolekcji domu mody Balmain . Obcisła kreacja z ogromnym sznurowanym dekoltem opinała krągłą sylwetkę Kardashianki - wyglądała, jakby wiązanie z przodu miało za chwilę pęknąć... Kieszenie na biodrach dodatkowo poszerzały sylwetkę Kim. Miley Cyrus postawiła - ponownie - na goliznę (zaskoczeni?:). Jej kreacja zaprojektowana przez Donatellę Versce składała się głównie z pasków zakrywających sutki oraz kryształków w okolicy majtek. .. Do tego długie, srebrne buty , dziwaczna fryzura i okropny makijaż! Jak myślicie - która celebrytka wyglądała gorzej? Zobaczcie: Jest tylko jedna gwiazda, która mogła założyć takie buty od Versace! Wiecie kto to? Kim Kardashian Miley Cyrus