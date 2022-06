Justin Bieber zdradził, jak się czuje. Zdobył się na osobiste wyznanie: "Jezus jest ze mną"

Niedawno pokazywaliśmy wam niepokojące zdjęcia, które obiegły media. Justin Bieber wyglądał na nich naprawdę źle. Zaczerwieniona twarz, rozczochrane włosy, szkliste oczy... Widać, że muzyk przechodzi teraz trudny czas. Niektórzy twierdzą, że jest to spowodowane kryzysem, jaki ma trawić jego małżeństwo. Justin Bieber w końcu sam zabrał głos w tej sprawie. Jego wpis na Instagramie wprawił w osłupienie fanów! Justin Bieber walczy z depresją? Nie jest tajemnicą, że Justin Bieber od lat zmaga się z depresją oraz uzależnieniem od różnych substancji. Choć to ostatnie wydaje się być pod kontrolą, gorzej jest z kondycją psychiczną gwiazdy. Justin Bieber w najnowszym wywiadzie dla magazynu "Vogue" sam przyznał, że nie jest z nim najlepiej. Zapewnił jednak, że dzięki wsparciu Hailey Baldwin powoli wychodzi na prostą. Jak więc tłumaczyć jego najnowszy wpis na Instagramie? Justin Bieber zamieścił zdjęcie, na którym jest w bardzo złej kondycji nie tylko psychicznej, ale i fizycznej. Nieobecny gwiazdor opiera się na ramieniu Kanye Westa i swojego menedżera. Pod fotografią pojawił się także bardzo osobisty wpis piosenkarza. - Cały czas walczę. Czuję, że jestem daleko od samego siebie, czuję się dziwnie... Zawsze dochodzę do siebie, więc bez obaw. Chcę po prostu zwrócić się do was i poprosić: módlcie się za mnie. Bóg jest wierny, a modlitwy naprawdę działają - napisał Justin Bieber do swoich fanów. Ten wpis łapie za serce Wyświetl ten post na Instagramie. Just wanted to keep you guys updated a little bit hopefully what I’m going through will resonate with you guys. Been struggling a lot. Just feeling super disconnected and weird.. I always bounce back so I’m not worried...