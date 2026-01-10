Mery Spolsky wybrała się na egzotyczne wczasy na Malediwy, a pobyt na rajskiej wyspie chętnie relacjonuje w mediach społecznościowych. Fani artystki nie mogli przejść obojętnie od zachwycającej figury, którą gwiazda prezentuje pozując do zdjęć w skąpym bikini. Artystka przeszła spektakularną metamorfozę

Mery Spolsky podbija branżę muzyczną

Mery Spolsky od kilku lat konsekwentnie podbija polską scenę muzyczną, wyróżniając się nie tylko charakterystycznym stylem, ale też bezkompromisowym podejściem do twórczości. Artystka zyskała popularność dzięki energetycznym utworom, wyrazistym tekstom i odważnemu wizerunkowi, który stał się jej znakiem rozpoznawczym. Widzowie doskonale znają ją również z roli jurorki programu "You Can Dance - Po prostu tańcz!", który po latach powrócił na antenę TVN.

Wokalistka aktywnie prowadzi konta w mediach społecznościowych, za pośrednictwem których chętnie dzieli się z fanami urywkami życia prywatnego, ujęciami z pracy czy kadrami z egzotycznych podróży. Ostatnio wybrała się na Malediwy, a zdjęcia z podróży szybko wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród jej fanów.

Mery Spolsky pokazała zdjęcia z wakacji

Na przestrzeni ostatnich miesięcy Mery Spolsky przeszła wyraźną metamorfozę, a efekty jej pracy nad sobą są dziś doskonale widoczne. Artystka nie ukrywa, że jest dumna ze swojej przemiany i czuje się świetnie we własnym ciele, co chętnie podkreśla w mediach społecznościowych. Z nową energią i pewnością siebie coraz śmielej sięga po stylizacje, które eksponują jej szczupłą i zgrabną sylwetkę.

Niedawno Mery opublikowała w sieci serię zdjęć, na których pozuje w podkreślających figurę strojach kąpielowych, wzbudzając ogromne zainteresowanie fanów. Fotografie szybko przyciągnęły uwagę obserwatorów, którzy zasypali ją komplementami. Trzeba przyznać, że sylwetka gwiazdy robi ogromne wrażenie. Co sądzicie?

