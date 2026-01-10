Mery Spolsky relacjonuje rajskie wakacje. Wszyscy patrzą tylko na jedno
Mery Spolsky w ostatnim czasie znacznie schudła, a metamorfoza sylwetki artystki wywołała falę zachwytu wśród jej fanów. Nic więc dziwnego, że chętnie pozuje do zdjęć, chwaląc się wyraźnie wyrzeźbioną sylwetką. Jej ostatnie kadry z egzotycznych wakacji robią duże wrażenie.
Mery Spolsky wybrała się na egzotyczne wczasy na Malediwy, a pobyt na rajskiej wyspie chętnie relacjonuje w mediach społecznościowych. Fani artystki nie mogli przejść obojętnie od zachwycającej figury, którą gwiazda prezentuje pozując do zdjęć w skąpym bikini. Artystka przeszła spektakularną metamorfozę
Mery Spolsky podbija branżę muzyczną
Mery Spolsky od kilku lat konsekwentnie podbija polską scenę muzyczną, wyróżniając się nie tylko charakterystycznym stylem, ale też bezkompromisowym podejściem do twórczości. Artystka zyskała popularność dzięki energetycznym utworom, wyrazistym tekstom i odważnemu wizerunkowi, który stał się jej znakiem rozpoznawczym. Widzowie doskonale znają ją również z roli jurorki programu "You Can Dance - Po prostu tańcz!", który po latach powrócił na antenę TVN.
Wokalistka aktywnie prowadzi konta w mediach społecznościowych, za pośrednictwem których chętnie dzieli się z fanami urywkami życia prywatnego, ujęciami z pracy czy kadrami z egzotycznych podróży. Ostatnio wybrała się na Malediwy, a zdjęcia z podróży szybko wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród jej fanów.
Mery Spolsky pokazała zdjęcia z wakacji
Na przestrzeni ostatnich miesięcy Mery Spolsky przeszła wyraźną metamorfozę, a efekty jej pracy nad sobą są dziś doskonale widoczne. Artystka nie ukrywa, że jest dumna ze swojej przemiany i czuje się świetnie we własnym ciele, co chętnie podkreśla w mediach społecznościowych. Z nową energią i pewnością siebie coraz śmielej sięga po stylizacje, które eksponują jej szczupłą i zgrabną sylwetkę.
Niedawno Mery opublikowała w sieci serię zdjęć, na których pozuje w podkreślających figurę strojach kąpielowych, wzbudzając ogromne zainteresowanie fanów. Fotografie szybko przyciągnęły uwagę obserwatorów, którzy zasypali ją komplementami. Trzeba przyznać, że sylwetka gwiazdy robi ogromne wrażenie. Co sądzicie?
Zobacz także:
- Agata z "Rolnika" pochwaliła się swoim szczęściem. Pokazała partnera i ogłosiła wieści
- Piękna Dorota z "Żony dla Polaka" podbiła serca widzów TVP. Nie do wiary, jak kiedyś wyglądała
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.