W czwartek, 22 maja Karol Nawrocki spotkał się ze Sławomirem Mentzenem. Kandydaci tegorocznych wyborów prezydenckich porozmawiali na m.in. tematy bezpieczeństwa, podatków, paktów międzynarodowych, a także obecności Ukrainy w NATO. Polityk popierany przez PiS nie uniknął niewygodnych pytań o przeszłość. Reprezentant Konfederacji zapytał go uczestnictwo w kibicowskich ustawkach, a także kontrowersyjną sprawę kawalerki w Gdyni. Rywal Rafała Trzaskowskiego zaczął się tłumaczyć, ale Mentzena nie przekonał.

Reklama

Karol Nawrocki tłumaczy się z kawalerki: „Zrobiłbym dokładnie tak samo”

Od kilku tygodni jest głośno o kawalerce Karola Nawrockiego. Temat to poważna rysa na wizerunku kandydata na prezydenta, który przeszedł do drugiej tury. W rozmowie ze Sławomirem Mentzenem polityk popierany przez PiS podkreślił, że nie ma sobie nic do zarzucenia i postąpiłby tak samo, gdyby ponownie stanął przed podobnym wyborem. Zapewnił, że kierował się chęcią pomocy panu Jerzemu.

Zrobiłbym dokładnie tak samo, jeśli chodzi o stosunek do Pana Jerzego. Chciałbym, żeby wszyscy pomagali ludziom w potrzebie. Sprawa dla mnie jest bardzo czysta powiedział Nawrocki.

Później przypomniał, że pana Jerzego poznał w latach 2007-2008. Wówczas zaczął mu pomagać. Zaoferował mężczyźnie pieniądze, by ten mógł wykupić mieszkanie komunalne. Sprawa jednak się skomplikowała, ponieważ pan Jerzy trafił do aresztu.

Gdy mieszkanie było wykupowane przez pana Jerzego, trafił on do więzienia. On potrzebował zabezpieczenia na całe życie. Pan Jerzy mi ufał. Nigdy nie kwestionował moich dobrych intencji. Najlepszym przykładem na to, że ja nie miałem złych intencji (...) jest to, że gdy w 2017 r. staję się pełnoprawnym właścicielem tego mieszkania, zgodnie z prawem, spłacając już pana Jerzego, on mi ufał, nigdy nie kwestionował tego, że ja mu te środki finansowe przekazałem (...). Gdy w 2017 r. zostaję właścicielem tego mieszkania, to jak się zachowuje czyściciel kamienic albo człowiek, który ma złe intencje? Zmienia zamki, wyrzuca i wchodzi do tego mieszkania, albo je sprzedaje wyznał.

W dalszej części Karol Nawrocki podkreślił, że już w 2017 roku był pełnoprawnym właścicielem mieszkania. Spłacał pana Jerzego, nie zmienił zamków i pozwolił mu wciąż mieszkać w tej nieruchomości. Dodał, że wszystko przebiegło zgodnie z polskim prawem. Tłumaczenie kandydata było jednak mętne. Nawrocki nie wyjaśnił też, dlaczego nie podpisał umowy dożywocia.

Nie wiem, czemu wtedy wybraliśmy taką metodę. Ale ta sytuacja tylko pokazuje, że pan Jerzy mi zaufał, a ja tego zaufania nie zawiodłem przekazał Nawrocki.

Na koniec Sławomir Mentzen stwierdził, że nie czuje się przekonany po tłumaczeniach Karola Nawrockiego i stwierdził, że jego wyborcy sami muszą zdecydować co do wiarygodności kandydata popieranego przez PiS.

Nie czuję się niestety usatysfakcjonowany stwierdził Mentzen.

Karol Nawrocki podpisał deklarację Sławomira Metnzena

W czwartek, 22 maja 2025 roku, Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, podpisał ośmiopunktową deklarację przygotowaną przez lidera Konfederacji, Sławomira Mentzena. Do podpisania dokumentu doszło podczas rozmowy na żywo na kanale YouTube Mentzena.

Deklaracja zawiera m.in. zobowiązanie do niepodpisywania ustaw, które podnoszą podatki, składki lub wprowadzają nowe obciążenia fiskalne, oraz do odrzucenia poparcia dla przystąpienia Ukrainy do NATO. Wśród innych punktów znalazły się zobowiązania dotyczące obrony polskiego złotego, swobody wyrażania poglądów, dostępu do broni, kompetencji władz RP w UE oraz ratyfikacji nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski.

Podczas spotkania Nawrocki odniósł się do poszczególnych punktów deklaracji. W kwestii podatków stwierdził, że jest przeciwny ich podwyższaniu, co nie budzi jego większych wątpliwości. Odnosząc się do punktu dotyczącego ustawy ograniczającej obrót gotówkowy, zapewnił, że będzie stał na straży polskiego złotego, co jest częścią jego programu. W kwestii przystąpienia Ukrainy do NATO zaznaczył, że nie podpisze ustawy w tej sprawie. Warto przypomnieć, że Rafał Trzaskowski ma odbyć podobną rozmowę ze Sławomirem Mentzenem w sobotę, 24 maja.

Reklama

Zobacz także: Wyciekł mało znany fakt z życia Karola Nawrockiego. Nie mówi o tym głośno