Decyzja Mentzena: Kogo poprze w drugiej turze wyborów prezydenckich 2025?

Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich 2025, zapowiedział zorganizowanie specjalnej konferencji prasowej. Spotkanie odbędzie się we wtorek o godz. 12:00 w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym tematem wydarzenia ma być ogłoszenie, którego z dwóch kandydatów – Rafała Trzaskowskiego czy Karola Nawrockiego – Mentzen zdecyduje się poprzeć w drugiej turze.

Podczas konferencji po pierwszej turze wyborów prezydenckich Sławomir Mentzen zaznaczył, że nie może nikomu narzucić tego, na kogo powinien głosować 1 czerwca. Nie oznacza to jednak, że nie poprze żadnego z kontrkandydatów. Polityk Konfederacji zapowiedział, że znalazł jednak sposób, w jaki może pomóc swoim zwolennikom podjąć decyzję.

W dalszej części kandydat Konfederacji ujawnił, że chce zorganizować rozmowy z Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim. Dyskusje z jego kontrkandydatami miałyby się pojawić na jego oficjalnym profilu na YouTube. Sławomir Mentzen ogłosił, że biorący udział w drugiej turze wyborów politycy będą mogli przekonać do siebie nie tylko jego, ale i jego wyborców.

W mojej ocenie moi wyborcy są to bardzo świadomi, rozsądni ludzie, co udowodnili głosem na mnie. Nie poddali się telewizyjnej, mainstreamowej propagandzie, nie wierzą za bardzo w media sprzyjające moim kontrkandydatom. W związku z czym, jeśli ktoś chce pozyskać ich głosy, musi przede wszystkim jakoś do nich trafić. Stąd moja propozycja, by zaprosić moich kontrkandydatów, którzy znaleźli się w drugiej turze, do rozmowy na moim kanale na YouTube. (…) Ta rozmowa sprawi, że będziemy w stanie dotrzeć do moich wyborców i moi dwaj kontrkandydaci będą mieli możliwość powiedzenia, co tak naprawdę myślą na ważne tematy

wyjaśnił.