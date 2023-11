1 z 13

Za nami mecz Polska-Kazachstan w ramach eliminacji do Mundialu w Rosji. Choć mecz z Danią w ostatni piątek przegraliśmy aż 4:0, polska reprezentacja szybko podniosła się po porażce i wygrała na Stadionie Narodowym z Kazachstanem aż 3:0. Gole dla Polski strzelili Arkadiusz Milik, Kamil Glik i Robert Lewandowski z karnego. Choć Robert kilka minut wcześniej strzelił gola z zrzutu wolnego, sędzia nie uznał bramki. To właśnie nieuznany gol Lewandowskiego stała się tematem wielu memów po meczu Polska-Kazachstan. Internauci śmieją się też z Arka Milika, który nie wykorzystał kilku okazji na strzelenie gola oraz Tomasza Hajto, który w Polsacie komentował to spotkanie.

