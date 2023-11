1 z 5

Robert Lewandowski skomentował zaskakującą decyzję sędziego, który nie uznał bramki podczas wczorajszego meczu Reprezentacji Polski. Polacy zmierzyli się wczoraj z drużyną z Kazachstanu na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jak już wiemy, spotkanie zakończyło się świetnym wynikiem 3:0 dla Polski. Niestety, w trakcie meczu doszło do kontrowersyjnej sytuacji, podczas której sędzia nie zaliczył bramki strzelonej przez Roberta Lewandowskiego. Piłkarz wykonał rzut wolny w drugiej połowie spotkania, piłka wpadła do bramki i odbiła się za linią- niestety to, co widzieli wszyscy widzowie oglądający transmisję meczu, nie zauważył sędzia, który nie zaliczył bramki dla polskiej drużyny. Niecodzienną sytuację już po meczu skomentował sam Robert Lewandowski.

Co powiedział kapitan naszej reprezentacji? Odpowiedź w naszej galerii. Zapraszamy na następną stronę!

