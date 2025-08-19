Kilka dni temu Donald Trump przekazał Władimirowi Putinowi list napisany przez pierwszą damę USA. Melania Trump poruszona losem dzieci z Ukrainy przymusowo wywożonych do Rosji w trakcie wojny, wystosowała do prezydenta Rosji poruszającą wiadomość. Teraz Donald Trump zdradził, dlaczego jego żona zdecydowała się na napisanie listu i jak na jej słowa zareagował przywódca Rosji.

Donald Trump komentuje list, jaki Melania Trump napisała do Władimira Putina

Podczas piątkowego spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce, 15 sierpnia, prezydent USA wręczył przywódcy Rosji wyjątkową korespondencję, której autorką była jego żona. Choć Melania Trump nie była fizycznie obecna podczas rozmowy liderów, to postanowiła w subtelny sposób zwrócić się do Putina, a jej symboliczny apel o ochronę ukraińskich dzieci wstrząsnął opinią publiczną. Jak poinformowała stacja "Fox News", pierwsza dama w USA w swojej korespondencji do prezydenta Rosji, napisała o konieczności ochrony małoletnich i "stworzenie świata pełnego godności dla wszystkich".

Gdy 18 sierpnia Donald Trump spotkał się z prezydentem Ukrainy, temat listu Melanii Trump do Putina pojawił się już na początku ich rozmów. Wołodymyr Zełenski podziękował Trumpowi za gest jego małżonki. Kwestię tej wyjątkowej korespondencji poruszyli też obecni podczas spotkania w Białym Domu dziennikarze. Jak zaznaczył wtedy prezydent USA, list od Melanii Trump został bardzo dobrze przyjęty przez Władimira Putina, a pierwsza dama USA zdecydowała się na taki krok w trosce, o małoletnich.

Ona kocha dzieci. Bardzo ją boli, jak coś takiego się dzieje. To też dotyczy innych wojen. Chciałaby, żeby to się skończyło. Mówi to z wielkim smutkiem, bo masa ludzi tam ginie - mówił Donald Trump podczas spotkania.

List Melanii Trump do Władimira Putina poruszył cały świat

Pomimo iż treść listu Melanii trump do Władimira Putina nie została ujawniona w całości, to urzędnicy Białego Domu przekazali, że pierwsza dama USA poruszyła w nim dramatyczną kwestię dzieci nielegalnie wywiezionych z Ukrainy do Rosji w czasie wojny. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez władze w Kijowie, od lutego 2022 roku Rosjanie wywieźli z okupowanych terytoriów Ukrainy około 20 tysięcy dzieci.

Chroniąc niewinności tych dzieci, zrobi pan coś więcej niż tylko przysłuży się Rosji - przysłuży się pan całej ludzkości - napisała Melania Trump.

Melania Trump poruszyła też temat "stworzenia świata pełnego godności dla wszystkich".

Potomkowie każdego pokolenia rozpoczynają życie w czystości - niewinności, która góruje nad geografią, rządem i ideologią - napisała,

Wołodymyr Zełenski dziękuje Melanii Trump

Podczas poniedziałkowego spotkania z Donaldem Trumpem, 18 sierpnia, Wołodymyr Zełenski odniósł się do korespondencji, jaką pierwsza dama USA wystosowała do prezydenta Rosji.

Bardzo dziękuję pańskiej żonie, pierwszej damie, która wysłała list Putinowi, o naszych dzieciach, o śmierci dzieci. Moja żona, pierwsza dama Ukrainy, też napisała list - powiedział.

Prezydent Ukrainy wręczył również Donaldowi Trumpowi list od swojej żony, Ołeny Zełenskiej, zaadresowany do Melanii Trump.

To nie dla ciebie - żartował Zełenski, wręczając kopertę Trumpowi.

