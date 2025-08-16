Melania Trump, pierwsza dama Stanów Zjednoczonych i żona prezydenta Donalda Trumpa, wystosowała list do prezydenta Rosji Władimira Putina. Według informacji ujawnionych przez agencję Reutera, dokument został osobiście przekazany przez Donalda Trumpa podczas jego spotkania z Putinem na Alasce.

Szokujący list Melanii Trump – co napisała do Putina?

Treść listu nie została ujawniona w całości, jednak – jak przekazali dwaj urzędnicy Białego Domu – Melania Trump poruszyła w nim dramatyczną kwestię dzieci nielegalnie wywiezionych z Ukrainy do Rosji. Pierwsza Dama USA, która nie wzięła udziału w samym spotkaniu, zwróciła uwagę na los najmłodszych ofiar wojny prowadzonej przez Kreml.

Spotkanie Trump–Putin na Alasce: kulisy i przekazanie listu

Do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem doszło w piątek na Alasce. To właśnie tam prezydent USA przekazał list od swojej żony rosyjskiemu przywódcy. Melania Trump, choć nieobecna fizycznie na spotkaniu, wstrząsnęła opinią publiczną swoim symbolicznym apelem w sprawie ukraińskich dzieci w Rosji.

Jak relacjonuje agencja informacyjna Reuters, przekazanie listu miało miejsce w trakcie oficjalnej rozmowy przywódców. Sam fakt istnienia korespondencji nie był wcześniej ogłaszany publicznie.

Los ukraińskich dzieci w Rosji

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez władze w Kijowie, od lutego 2022 roku Rosjanie wywieźli z okupowanych terytoriów Ukrainy około 20 tysięcy dzieci. Ofiarami nielegalnych deportacji padają najczęściej dzieci, które zostały pozbawione opieki rodzicielskiej na skutek wojny – poprzez śmierć bliskich lub ich przymusowe oddzielenie.

W Rosji dzieci te trafiają do ośrodków, gdzie poddawane są procesowi rusyfikacji. Zakazuje się im mówienia w języku ukraińskim i poddaje indoktrynacji o charakterze propagandowym. Najbardziej przerażające są doniesienia o starszych dzieciach, które trafiają na przymusowe szkolenia wojskowe.

Doniesienia te spotkały się z ostrą reakcją społeczności międzynarodowej i organizacji zajmujących się prawami człowieka. List Melanii Trump, jako symboliczny apel, może stanowić dodatkowy głos w tej debacie.

Dlaczego list Melanii Trump może mieć polityczne znaczenie?

Choć Melania Trump nie pełni formalnych funkcji rządowych, jej działania jako pierwszej damy mają znaczenie symboliczne i medialne. Wysyłając list do prezydenta Rosji, poruszyła jeden z najbardziej kontrowersyjnych i emocjonalnych tematów związanych z wojną w Ukrainie – los dzieci, które padły ofiarą przymusowych deportacji.

Na razie nie wiadomo, jak Władimir Putin zareagował na treść listu. Oficjalne komunikaty Kremla nie zawierają odniesienia do korespondencji od Melanii Trump. Jednak ujawnienie samego faktu istnienia listu przez Reuters wywołało poruszenie na arenie międzynarodowej.

