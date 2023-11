Księżna Sussex została skrytykowana za umieszczenie cytatu afroamerykańskiej poetki Mai Angelou. Cytat mówi o kobietach, które toczą walkę.

Okazało się, że Meghan przepisała ten cytat z błędem! W pierwszym zdaniu słowo kobieta powinno być napisane przez a - woman, natomiast księżna napisała je przez e - women tworząc w ten sposób liczbę mnogą, czyli kobiety.

“Each time a woman stands up for herself, without knowing it possibly, without claiming it, she stands up for all women.”