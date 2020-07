Meghan Markle zrobi wszystko, aby zajść w drugą ciążę! Przyłapano ją z lekiem, który pomaga leczyć bezpłodność

Już od dłuższego czasu zagraniczne media spekulują na temat drugiej ciąży Meghan Markle. Niedawno pojawiły się nowe zdjęcia byłej księżnej, a magazyn "Life&Style" twierdzi, że to już 3. miesiąc:

Powiedziała o tym jedynie kilku bliskim znajomym. Harry modli się o córkę - twierdzi informator gazety.

Wszystko wskazuje na to, że te informacje nie mają jednak potwierdzenia w rzeczywistości, bo Meghan razem z Harrym zostali przyłapani przez paparazzi na spacerze, a była księżna ma w ręce lek. Na podstawie opakowania Internauci wywnioskowali, że to jeden z preparatów, który zwiększa płodność i szanse na zajście w ciążę. Para zawsze podkreślała, że chce mieć drugie dziecko, ale jeszcze niedawno twierdzili, że rozważają adopcję. Teraz wszystko wskazuje na to, że marzą o rodzeństwie dla Archiego i robią wszystko, aby niedługo został starszym bratem!

Meghan i Harry chcą spełnić marzenie o drugim dziecku

Książęca para od kiedy przeprowadziła się do Los Angeles jeszcze nie była w Wielkiej Brytanii. Zabrakło ich nawet na ślubie księżniczki Beatrice. Meghan i Harry rzadko pojawiają się publicznie, a podczas konferencji on-line Markle zawsze zakrywa brzuch. To tylko podsycało plotki o ciąży, ale to zdjęcie ostatecznie je rozwiewa. Lek, który prawdopodobnie trzyma w ręku żona Harry'ego ma pomóc w zajściu w ciążę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem długo nie odwiedzą rodziny królewskiej! Ciąża, a potem opieka nad noworodkiem sprawią, że Meghan może mieć pretekst, aby przez wiele miesięcy unikać bliskich Harry'ego.

Wszystko wskazuje na to, że Meghan i Harry marzą o kolejnym dziecku.

Meghan zdecydowała się na leczenie hormonalne, aby zajść w ciążę?