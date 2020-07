Rossmann wyprzedaje ulubiony tusz do rzęs Meghan Markle! Kosztuje mniej niż 26 zł!

Meghan Markle jest dumna ze swoich długich i naturalnych rzęs, dlatego podkreśla je jedynie tuszem. Jej ulubiony produkt do rzęs dostępny jest właśnie na promocji w Rossmannie i zapłacicie za niego mniej niż 26 zł! Tylko tyle trzeba zapłacić, aby mieć tak samo wydłużone, podkręcone i zagęszczone rzęsy jak księżna!

Zobacz także: Rossmann wyprzedaje hitową bazę polskiej marki za 18 zł. Idealnie nawilża skórę podczas wakacyjnych upałów i nadaje jej promienny blask

Ulubiony tusz do rzęs Meghan Markle na promocji w Rossmannie

W Rossmannie aktualnie trwają promocje. Można wyhaczyć sporo perełek w zaskakująco niskich cenach. Wśród nich jest totalny ulubieniec Meghan Markle. Chodzi o tusz do rzęs Maybelline Lash Sensational. W cenie regularnej możemy go dostać za 37,99 zł ale na aktualnej promocji kosztuje zaledwie 25,99 zł!

Meghan Markle odkąd została żoną Harry'ego jest pod regularnym ostrzałem mediów. Cały świat przygląda się jej stylizacjom oraz makijażom. Efektowne rzęsy stały się jej cechą charakterystyczną. Okazuje się, że "sprawcą" takiego efektu na jej oczach jest drogeryjny kosmetyk!

Przypadł on do gustu również miłośniczkom makijażu w Polsce, ponieważ na forum wizażu oceniono go aż na 4,2 na 5, wystawiając ponad 1400 opinii.

- Tusz jest świetny dobrze podkreca i rozczesuje rzęsy nie pozostawiając grudek.

- Bardzo ładnie wydłuża rzęsy a dzięki takiej szczoteczce można bardzo ładnie i naturalnie jest wyczesać. Nie osypuje się ani nie zasycha. Intensywny czarny kolor ładnie prezentuje się na rzęsach.

- Tusz sprawił, że moje rzęsy wyglądają jak sztuczne. Dał super efekt pogrubienia i podkręcenia

Skusicie się? A może już testowałyście?

Zobacz także: Ta nawilżająca pomadka z Rossmanna to hit wakacyjnego makijażu. Kosztuje mniej 10 zł!

Ulubiony tusz do rzęs Meghan Markle jest dostępny na promocji w Rossmannie. Maybelline Lash Sensational kosztuje tylko 25,99 zł

Mat. prasowe

Meghan Markle zdradziła, że za efektem jej zjawiskowych rzęs stoi drogeryjny tusz. Długie i naturalne rzęsy podkreśla niedrogim produktem, który jest na wyciągnięcie ręki!