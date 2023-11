Od miesięcy mówi się o nieustającym konflikcie pomiędzy Meghan Markle i księżną Kate. Według zagranicznych mediów, wybranki Williama i Harry'ego zwyczajnie się nie znoszą i wcale tego nie ukrywają. Meghan Markle ponoć wiele razy doprowadziła swoją szwagierkę do łez, a ta stara się unikać jej jak może!

Ostatnio z kolei dużo mówiło się o tym, że Meghan i Harry nie okazali szacunku George'owi w dniu jego urodzin, co z pewnością dodatkowo mogło pogorszyć i tak złe stosunki z Kate. Tymczasem to niejedyne fatalne zachowanie Meghan w stosunku do dzieci szwagierki. Właśnie wyszło na jaw, jak je ostatnio potraktowała!

Zachowanie Meghan Markle w stosunku do dzieci Kate

Jak się bowiem okazuje, Meghan Markle i książę Harry nie chcieli, żeby George, Charlotte i mały Louis poznali Archiego! Gdy rodzina królewska miała okazję poznać nowego członka rodziny, a na spotkaniu zjawili się Kate i William, to jednak zabrakło tam ich dzieci! Co ciekawe, George, Charlotte i Louis mogli poznać swojego kuzyna dopiero na meczu polo, który odbył się kilka tygodni później.

Ten mecz polo był bardzo interesujący, głównie dlatego, że Charlotte i George zobaczyli na żywo Archiego po raz pierwszy – poinformowała w rozmowie z Yahoo The Royal Box Andrews.

Zdjęcia z tego wydarzenia obiegły świat i wydawało się, że konflikt pomiędzy Meghan i Kate został zażegnany, a obie księżne wyglądały jak najlepsze przyjaciółki. Być może faktycznie w końcu doszło do ich pojednania, a Kate postanowiła wybaczyć Meghan złe zachowanie w stosunku do niej samej i jej dzieci? Jak myślicie?

Warto zauważyć, że dzieci w wieku George'a, Charlotte i Louisa często chorują. Być może Meghan Markle obawiała się, że malutki Archie nie jest jeszcze gotowy na zetknięcie się z zarazkami i dlatego nie zgodziła się na ich wizytę w pierwszych dniach życia swojego dziecka. Czy księżna Kate potrafiła to zrozumieć i uszanować?

Dzieci księżnej Kate poznały Archiego dopiero kilka tygodni po jego narodzinach

East News

Meghan Markle zabrała Archiego na mecz polo

East News