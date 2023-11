O tym, że Meghan Markle jest w ciąży dowiedzieliśmy się w połowie października. Książę Harry i jego żona przez kilka miesięcy ukrywali przed mediami, jak i również członkami rodziny, że niedługo zostaną rodzicami. Książęca para nie zdradziła również płci, jak i imienia dla dziecka. Jedyna pewna informacja to termin porodu - Kate ma urodzić w kwietniu. Nie zdradzanie płci dziecka, jak i imienia to już tradycja w rodzinie królewskiej - księżna Kate i książę William również do ostatniej chwili utrzymywali te informacje w tajemnicy. Czy tak też zrobią Harry i Meghan? Ostatnio księżna wypowiedziała się na temat płci swojego dziecka!

Płeć dziecka Meghan i księcia Harry'ego

Ciąża Meghan Markle budzi sporo kontrowersji. Ostatnio pojawiły się głosy, że żona księcia Harry'ego wcale nie jest w ciąży, nosi sztuczny brzuch, a dziecko za nią urodzi surogatka. Takie teorie pojawiły się, ponieważ Meghan jest amerykańską aktorką, a w Hollywood korzystanie z pomocy surogatki jest wręcz modne. Do tego internauci zauważyli, że brzuch Meghan potrafi zmienić rozmiar w ciągu kilku dni ( z dużego na mały), a do tego aktorka zachowała perfekcyjną figurę w ciąży, co też może świadczyć o tym, że wcale nie spodziewa się dziecka. To nie jedyne informacje na temat Meghan, które ostatnio pojawiły się w mediach i w sieci.

Ostatnio aktorka wraz z mężem pojawiła się na ceremonii Endeavour Fund Awards, podczas której Meghan wręczyła jedną z nagród. Po części oficjalnej jedna z kobiet, która uczestniczyła w gali zaczepiła Meghan i spytała ją o płeć dziecka. Ich rozmowę zarejestrowały kamery. Co powiedziała Meghan?

- My nie wiemy. Tak, postanowiliśmy zachować to w tajemnicy. To jedna z tych rzeczy, bez względu na to, co to jest, to wciąż będzie niespodzianka - powiedziała Meghan.

Myślicie, że będzie chłopiec czy dziewczynka?

Meghan Markle i książę Harry na ceremonii Endeavour Fund Awards

